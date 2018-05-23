МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Бизнес-сообщество предлагает российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в "санкционных" странах, за нарушение этой нормы госслужащих предлагается увольнять, говорится в инициативе бизнес-сообщества, направленной в среду на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

По мнению представителей российского бизнеса, в недружественных России странах представители государственной власти РФ могут попасть под давление, интерес к ним могут проявить и зарубежные спецслужбы. При этом предприниматели предлагают все необходимые нормы прописать в законодательстве.

Совет Госдумы по законотворчеству в среду обсудит с экспертами и бизнес-сообществом предложения по доработке ко второму чтению законопроекта об ответственности за исполнение санкций стран Запада на территории РФ.

Госдума ранее перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии продолжат работу над законопроектом, рассмотрев все предложения деловых и экспертных кругов.

"ОПЛОТ ГОСУДАРСТВА"

"Во все времена государственные служащие были оплотом сохранения и развития страны. Чиновники должны быть образцом для поведения рядовых граждан, а их деятельность направлена на всестороннее развитие своего Отечества", — говорится в обращении на имя спикеров за подписью главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова.

Он также подчеркнул, что это касается не только непосредственной деятельности государственного служащего, но и его поведения в повседневной жизни и вне работы.

"Именно поэтому недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и "культурные" санкции", — считают в ассоциации.

НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ

"Особое внимание данный вопрос приобретает в контексте наличия у российских госслужащих зарубежной недвижимости, а также с учетом обучения детей отечественных чиновников за рубежом. Складывается ситуация, при которой бюджетные деньги Российской Федерации, выплаченные в качестве заработной платы государственным служащим, направляются на развитие зарубежной системы образования и туристической отрасли", — отмечает Янсуков.

Он подчеркивает, что наиболее популярными местами для приобретения имущества и земельных участков у госслужащих являются Германия, Испания и Италия – страны, которые одними из первых начали в отношении России экономическую и санкционную войну. Помимо этого, по его словам, дети ряда высокопоставленных федеральных чиновников уже долгое время проживают и учатся за рубежом.

УГРОЗА ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦСЛУЖБ

"Не стоит забывать также о возрастающем уровне угрозы со стороны зарубежных специальных служб. Любой российский государственный служащий, отдыхающий за рубежом, может стать объектом вербовки. Кроме того, дети чиновников, находящиеся за рубежом. – это самый действенный рычаг давления на их родителей", — считают в ассоциации. Янсуков полагает, что европейская система безопасности уже не раз доказала свою профнепригодность, а стремительное развитие терроризма и экстремизма в разы увеличивают риски угрозы жизни и здоровья российских граждан.

Он напомнил, что сегодня в России уже действует запрет на выезд отдельных категорий государственных служащих за границу. Так, с апреля 2014 года служащим отечественных силовых ведомств запрещено посещать ряд недружественных стран. Это, в первую очередь, страны – члены НАТО, практически вся Европа, США, Австралия и Япония – общей численностью более 120 государств мира.

"САНКЦИОННЫЕ" СТРАНЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

"Однако, учитывая сложную геополитическую обстановку на мировой арене, представляется, что для качественного изменения данной ситуации необходимы безотлагательные меры", — говорится в обращении.

"Именно поэтому мы предлагаем законодательно ввести ограничение на посещение всеми государственными гражданскими служащими, а также представителями Федерального Собрания РФ стран, которые ввели в отношении нашего государства экономические, политические и "культурные" санкции", — подчеркивают в бизнес-сообществе.

В письме предлагается в случае игнорирования этих норм ввести в отношении недобросовестных чиновников административные наказания, вплоть до увольнения.

"Уже сегодня многие государственные служащие России планируют свой отдых, в том числе за рубежом. Необходимо незамедлительно рассмотреть предлагаемые поправки", — обращаются предприниматели к главам палат парламента РФ.

В бизнес-сообществе считают, что принятие этих инициатив позволит снизить риск разглашения сведений, содержащих государственную тайну, повысить уровень безопасности российских граждан и уберечь госслужащих от провокаций со стороны иностранных граждан и представителей зарубежных силовых ведомств.