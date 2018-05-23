МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Британский ритейлер Marks & Spencer по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 марта 2018 года, сократил свою прибыль в 3,9 раза, до 29,1 миллиона фунтов стерлингов (около 39,2 миллиона долларов) со 115,7 миллиона фунтов стерлингов (156 миллионов долларов) годом ранее, говорится в сообщении компании.

Прибыль на акцию ритейлера составила 1,6 пенса (0,02 доллара) против 7,2 пенса (0,1 доллара) в прошлом финансовом году. Выручка компании увеличилась в годовом выражении лишь на 0,7%, до 10,698 миллиарда фунтов (около 14,4 миллиарда долларов).

Чистый долг компании на конец года уменьшился по сравнению с предыдущим периодом на 5,5%, до 1,83 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,47 миллиарда долларов). Выручка за пределами Великобритании снизилась на 7,9%, в ее пределах — выросла на 1,8%.

"Имеется ряд структурных проблем, которые нужно решить, и мы принимаем меры, чтобы их исправить", — сообщил в релизе глава сети Стив Роу (Steve Rowe). Роу добавил, что первая фаза плана трансформации на данный момент идет полным ходом, с чем связаны краткосрочные затраты, которые отразились в финансовых результатах.

Marks & Spencer (M&S) — британская сеть магазинов одежды и продуктов, один из крупнейших ритейлеров Великобритании. Компания основана в 1884 году, штаб-квартира располагается в Лондоне. По всему миру сеть имеет 1,4 тысячи магазинов. В рамках новой стратегии бизнеса и планов по увеличению онлайн-продаж, M&S планирует к 2022 году закрыть более 100 магазинов.