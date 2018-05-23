МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Бизнес выступает за разделение ответственности за исполнение санкций США на территории РФ на уголовную и административную, сообщил журналистам ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов по итогам заседания Совета Госдумы по законотворчеству, где обсуждался законопроект.

"(В последней редакции законопроекта) часть отнесена к административной ответственности, а не к уголовной. Но и эта часть подверглась серьезной критике со стороны экспертов. Мы предложили устранить неопределенность, связанную с режимом исполнения санкций", — сказал Кузьминов.

Он пояснил, что представители бизнеса, помимо разделения ответственности на уголовную и административную, предлагают не относить к последней действия, которые российские и действующие на территории РФ компании совершают при заключении сделок с иностранными фирмами. Элементом таких сделок является пункт о соблюдении санкций, поэтому, по мнению экспертов, при их заключении компании не имеют другого выхода, кроме как придерживаться ограничительных мер.

Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

Госдума в четверг перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии продолжат работу над законопроектом, рассмотрев все предложения деловых и экспертных кругов.