МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ювелирной компании Tiffany & Co по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 апреля, выросла в годовом выражении в 1,5 раза — до 142,3 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,14 доллара против 0,74 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 15% и составила 1,033 миллиарда долларов.

Объем продаж в регионе Северной и Южной Америки за указанный период вырос на 9%, до 425 миллионов долларов, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 28%, до 329 миллионов долларов, в том числе благодаря росту розничных продаж в Китае. Объем продаж Tiffany & Co в Европе в первом квартале возрос на 13%, до 107 миллионов долларов, благодаря, в частности, открытию новых магазинов в регионе.

Компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию по итогам текущего финансового года составит 4,5 — 4,7 доллара. Tiffany добавляет, что продолжает работать над достижением устойчивого роста сопоставимых продаж, операционной маржи и прибыли.

Tiffany & Co., основанная в 1837 году, занимается производством ювелирных изделий, предметов роскоши и аксессуаров. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. По состоянию на 30 апреля 2018 года, число магазинов компании составило 314 единиц.