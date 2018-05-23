МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Ограничить выезд российских чиновников на отдых в "санкционные" страны невозможно, данная инициатива может носить лишь рекомендательный характер, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Более того, при желании парламентарии будут пользоваться командировками и другими способами обхода этой меры.

Бизнес-сообщество предлагает российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в "санкционных" странах, за нарушение этой нормы госслужащих предлагается увольнять, говорится в инициативе бизнес-сообщества, направленной в среду на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

По мнению представителей российского бизнеса, в недружественных России странах представители госвласти РФ могут попасть под давление, интерес к ним могут проявить и зарубежные спецслужбы. При этом предприниматели предлагают все необходимые нормы прописать в законодательстве. Совет Госдумы по законотворчеству в среду обсудит с экспертами и бизнес-сообществом предложения по доработке ко второму чтению законопроекта об ответственности за исполнение санкций стран Запада на территории РФ.

УДЕРЖАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Эксперты отметили, что ввести запрет на отдых за рубежом в санкционных странах не получится, при желании чиновники найдут способ выехать в запрещенные государства. В то же время некоторые аналитики положительно оценили эту меру.

"Идея запретить не лучшая, но имеет место быть: либо ты служишь Родине и не имеешь права оставлять деньги в странах недружественных, либо встает вопрос, а насколько были ранее продуманы иные поддерживаемые чиновниками инициативы, если лично подтвердить они их не хотят", — заявил профессор кафедры Государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

Эксперт добавил, что отследить командировки чиновников "более менее реально". "Всегда просто в задание на командировку надо закладывать результат, и если чиновник поехал в командировку на Бали и нет результата, тогда чиновника наказывать", — предложил он.

Абрамов отметил, что данная инициатива в качестве "контрсанкций" большого ущерба зарубежным странам не принесет. "Безусловно, будут отдельные владельцы гостиниц и ресторанов, которые будут скучать по размашистому отдыху русских, но это будут частные истории. Такой запрет будет скорее жестом, очень выразительным жестом", — полагает он.

Старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова считает, что данная инициатива вряд ли закроет чиновникам выезд на отдых за границу. "Но даже при таком раскладе (в случае введения ограничений на отпуск за границей — ред.) в России есть, где потратить большие деньги на отдых. Так, в Крыму есть несколько рекреационных комплексов, чьи цены сопоставимы с мировыми курортами, равно как и сервис. Обсуждать траты чиновников на крымских каникулах вряд ли кто-то решится", — отметила она.

Заместитель генерального директора ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков указал, что семьи чиновников и парламентариев по-прежнему смогут ездить в "санкционные" страны, "отвозя туда деньги и оставляя поле для давления". "Скорее, так представители бизнес-сообщества пытаются мелко отомстить представителям власти за сложности, которые принесла им российская политика, а также за планы наказывать компании, которые исполняют ограничения санкций Запада относительно того же Крыма и попавших в списки компаний", — полагает он.

УЩЕРБ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Ряд экспертов указали, что ограничение поездок за границу для чиновников может негативно сказаться на экономике России, в частности, если вопрос коснется командировок.

"Я думаю, что это достаточно странная инициатива… Я думаю, наши чиновники ездят заграницу в основном в командировки, по деловым вопросам. Если возможности сотрудников профильных министерств по участию в зарубежных мероприятиях будут ограничены, я думаю, российская экономика от этого потеряет. Если они не смогут принять участие во встречах под эгидой МВФ или Всемирного банка или каких-то международных организаций, то потери в долгосрочном плане будут для экономики значительные", — полагает экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Олег Кузьмин.

Аналогичного мнения и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Эта инициатива — реакция на закон о контрсанкциях и на законопроект об ответственности за исполнение санкций, которые наносят удар по бизнес-сообществу России. Вероятно, бизнесмены считают, что издержки от гонки санкций должны нести и парламентарии, и чиновники", — поделился он своим мнением.