МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. АК "Алроса" до 2021 года планирует отчуждение 715 непрофильных активов, главным образом объектов недвижимого имущества и земельных участков, говорится в сообщении компании.

В январе-марте 2018 года "Алроса" реализовала 68, ликвидировала один и безвозмездно передала четыре непрофильных объекта. Наиболее крупной сделкой стала продажа структур Maretiom и Velarion, на балансе которых находились акции АО "Геотрансгаз" и доля в ООО "Уренгойская газовая компания". Они были реализованы на открытом аукционе в феврале за 30,3 миллиарда рублей. Без учета этих компаний, общая стоимость реализации непрофильных активов "Алросы" в первом квартале составила 106,2 миллиона рублей.

"Реализация непрофильных активов идет по плану. За первые три месяца было отчуждено два подконтрольных юридических лица, 20 объектов недвижимости и земельных участков, 37 объектов незавершенного строительства, а также 14 объектов жилого фонда в Удачном, Мирном и Орле, — сказал советник гендиректора "Алросы" Константин Машинский, слова которого приведены в сообщении.

В настоящее время ведется активная работа по реализации непрофильных активов, принадлежащих АО "Нижне-Ленское". В мае был подписан договор по продаже 2,8% акций АО "Железные дороги Якутии", а также ООО "Диана". Проводятся мероприятия по реализации сельскохозяйственных активов АО "Алмазы Анабара".

В соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных активов, всего в 2018 году подлежат отчуждению 356 объектов компании: два дочерних общества, 225 объектов недвижимого имущества, 49 объектов незавершенного строительства и 80 объектов жилой недвижимости.

Программа отчуждения непрофильных активов утверждена наблюдательным советом "Алросы". Как ожидается, ее реализация положительно отразится на экономической эффективности группы и качестве управления, позволит менеджменту сконцентрировать усилия на развитии профильного для компании алмазодобывающего бизнеса, отмечается в сообщении.