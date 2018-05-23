МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Мнения основных кредиторов "Русала" относительно его долговой устойчивости разделились. Так, глава ВТБ Андрей Костин скептически настроен к компании и его главному акционеру — Олегу Дерипаске. Он заявил, что ВТБ не ведет расчетов с бизнесменом, ждет дальнейшего решения Минфина США по санкциям и хочет вернуть выданные деньги. В то же время глава Сбербанка Герман Греф не видит угрозы выданным кредитам "Русала".

На сегодняшний день компания является одной из самых закредитованных на российском рынке, а ситуация с санкциями ухудшает ее возможности по обслуживанию долга, который по большей части номинирован в долларах, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Тем не менее в этом году с обслуживанием долгов проблем не будет, компания сможет выплатить предстоящие 1 миллиард долларов кредиторам. Однако если ситуация с санкциями никак не разрешится, то для компании наступят сложные времена — проблемы с долгами точно будут. Но даже в этом случае "Русал" не пострадает — долги Дерепаски оплатит российское государство.

ВЫСОКАЯ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ

Исходя из опубликованной на сайте компании отчетности за 2017 год, коэффициент чистый долг/EBITDA снизился до 3,8x на конец 2017 года против 5,5x в конце 2016 года, говорит главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, уточняя, что это выше, чем у других металлургических и горнодобывающих компаний за 2017 год. У "Русала" на конец 2017 года есть кредиты в долларах и евро с плавающей ставкой и разной формулой начисления процентов, замечает он.

"Учитывая, что денежных средств и ликвидных активов на балансе на конец 2017 года находилось на 814 миллиона долларов, можно сказать, что компания сможет обслуживать кредиты без проблем до конца 2018 года", — считает аналитик. По его словам, на данный момент угрозы банкротства нет.

У "Русала" действительно высокая долговая нагрузка – на конец 2017 года она составляла почти 8,5 миллиарда долларов, что в 4 раза больше, чем EBITDA за 2017 год (2,1 миллиарда долларов) и в 7 раз больше, чем чистая прибыль (1,22 миллиарда долларов), напоминает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. "В этом году "Русалу" предстоят выплаты порядка 1 миллиарда долларов. За счет дивидендов от ГМК "Норильский Никель" компания сможет их выплатить", — полагает он. Однако если в дальнейшем ситуация вокруг "Русала" не придет в норму, компании будет сложно обслуживать свой долг – основные выплаты предстоят в 2021-2024 годах, отмечает эксперт.

При сохранении прежних объемов продаж долг "Русала" в 8 миллиардов долларов не вызывал бы каких-либо опасений, считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Однако сейчас, по его словам, можно говорить, что в течение нескольких месяцев компания лишится около 20% выручки из-за запрета работать на американском рынке.

Если же вслед за этим последуют ограничения по работе в Европе, то "Русал" может потерять до 50% выручки. "В подобных условиях говорить об устойчивости долговой позиции весьма сложно. Вариант с выпадением продаж в США и Европе неминуемо приведет к серьезным финансовым потерям "Русала", которые потребуют спасительных мер", — сказал эксперт.

По словам руководителя управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилла Кукушкина, долговая нагрузка "Русала" многие годы была основным негативным фактором для инвесторов. В 2017 году ситуация начала выправляться за счет роста доходов: с 2011 по 2015 годы цена алюминия падала, слом тренда произошел в 2016 году, а отношение чистый долг/EBITDA снизилось с 5,66 в 2016 году до 3,61 в 2017 году.

"Сейчас же в условиях санкций, учитывая очень высокую зависимость компании от экспорта (только 20,5% выручки в 2017 году приходилось на внутренний рынок), денежный поток, вероятно, сильно сократится", — полагает он.

ГОСУДАРСТВО В ПОМОЩЬ И ПАКЕТ В "НОРНИКЕЛЕ"

Сейчас менеджмент компании работает над перераспределением поставок алюминия на другие рынки, разрабатывает схемы для обхода санкций, переводит контракты в другие валюты, замечает Кукушкин. К тому же неделю назад руководство "Трансконтейнера" объявило о возобновлении экспортных поставок "Русалом", то есть падение доходов во втором квартале может и не будет столь драматичным, как могло казаться на момент введения санкций, не исключает он.

Если санкции с "Русала" не снимут, то компании потребуется помощь государства, считает Ткачук. Тем более, что большая часть долга приходится на российские госбанки – Сбербанк и ВТБ.

"В ситуации с "Русалом" по-прежнему много неизвестных. Это касается и того, какими в итоге будут санкции США к компании и того, каким образом будут спасать "Русал". При этом Олег Дерипаска может как остаться собственников компании, так и выйти из капитала металлургического гиганта", — говорит он.

В любом случае Дерипаска не будет продавать долю в ГМК, чтобы оплатить долги "Русала", так как это очень качественный актив, приносящий высокие дивиденды, убежден Ткачук. "Ранее Дерипаска показывал свое желание увеличить свою долю в "Норникеле", — замечает он.

Продажа пакета в "Норникеле" может просто не выручить Дерипаску, так как станет временным решением, которое к тому же существенно скажется на финансовых возможностях самого бизнесмена, считает Кочетков. "Американский Минфин требует сокращения доли Дерипаски ниже контрольной. Соответственно, при таком владении у него не будет какой-либо заинтересованности в использовании собственных средств для спасения компании", — полагает он, замечая, что в данном случае существенно возрастет вероятность национализации активов "Русала".

Веселов напоминает, что государство уже озвучивало свою позицию, что готово помочь компаниям, попавшим под санкции США. "А при крайней необходимости "Русал" может перекредитоваться в других банках", — добавляет он.

АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ

"Русал" сильно нарастил задолженность в 2008 году, когда привлекал 4,5 миллиарда долларов у зарубежных банков на покупку блокпакета акций "Норникеля". Сегодня держателем этого долга выступает Сбербанк, а бумаги ГМК находятся у него в залоге.

В начале апреля текущего года США ввели санкции против ряда компаний и бизнесменов из РФ, в частности против Дерипаски и контролируемых им En+ Group, "Группы ГАЗ", "Базового элемента" и "Русала". Изначально Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" до 6 июня. На завершение контрактов с "Русалом" время продлевалось до 23 октября.