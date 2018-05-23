САРАТОВ, 23 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в среду попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина поддержать на федеральном уровне сохранение деятельности авиакомпании "Саратовские авиалинии", сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.

"Саратовские авиалинии" занимаются авиаперевозками и эксплуатацией аэропорта Саратова. Авиакомпания 17 мая объявляла о прекращении своей деятельности с 31 мая по требованию Росавиации и вынужденном увольнении 1,2 тысячи сотрудников с 18 июля. Но на следующий день перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов по России и сокращении чартерной программы на июнь на 50%. В компании уточнили, что решение о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта Росавиация примет после проверки, которая намечена с 25 по 28 мая.

"Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Валерий Радаев обсудили положение дел в регионе… В ходе беседы глава региона затронул ситуацию, связанную с деятельностью компании "Саратовские авиалинии". В связи с тем, что вопросы дальнейшей работы данного предприятия находятся в компетенции федеральных структур, глава региона попросил о поддержке", — сказала Попова.

Губернатор на встрече со спикером нижней палаты парламента отметил, что строительство нового аэропортового комплекса Саратова находится в завершающей стадии, при этом важно сохранить коллектив, а также предприятие, которое является налогоплательщиком в регионе.

"Очень важно сохранить действующий трудовой коллектив", — процитировала слова Радаева собеседница агентства.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля разбился через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая. Перевозчик 18 мая заявил, что устранил все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверок компании после крушения Ан-148.