САРАТОВ, 23 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в среду попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина помочь в переговорах с "Аэрофлотом" по поводу увеличения числа рейсов по маршруту Саратов-Москва на фоне ситуации с авиакомпанией "Саратовские авиалинии", сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.

"Саратовские авиалинии" занимаются авиаперевозками и эксплуатацией аэропорта Саратова. Авиакомпания 17 мая объявляла о прекращении своей деятельности с 31 мая по требованию Росавиации и вынужденном увольнении 1,2 тысячи сотрудников с 18 июля. Но на следующий день перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов по России и сокращении чартерной программы на июнь на 50%. В компании уточнили, что решение о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта Росавиация примет после проверки, которая намечена с 25 по 28 мая.

"Губернатор обратился к Володину с просьбой о содействии в решении вопроса об увеличении дополнительных рейсов компании "Аэрофлот" по маршруту Саратов — Москва для того, чтобы улучшить транспортную доступность для жителей и гостей области", — сказала собеседница агентства.

Ранее зампредседателя правительства области Василий Разделкин сообщил, что власти региона обратились в "Аэрофлот" с просьбой увеличить частоту рейсов между Саратовом и Москвой в случае прекращения деятельности "Саратовских авиалиний". По его словам, "Аэрофлот" выразил готовность увеличить число и частоту рейсов. При этом комментариев "Аэрофлота" по этому вопросу пока не поступало.

По данным аэропорта Саратова, в настоящее время "Саратовские авиалинии" ежедневно выполняют по четыре рейса между Москвой и Саратовом в каждую сторону, а "Аэрофлот" — по два. При этом "Саратовские авиалинии" также выполняют из аэропорта Саратова другие регулярные рейсы, в том числе в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.