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САРАТОВ, 23 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в среду попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина помочь в переговорах с "Аэрофлотом" по поводу увеличения числа рейсов по маршруту Саратов-Москва на фоне ситуации с авиакомпанией "Саратовские авиалинии", сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.

"Саратовские авиалинии" занимаются авиаперевозками и эксплуатацией аэропорта Саратова. Авиакомпания 17 мая объявляла о прекращении своей деятельности с 31 мая по требованию Росавиации и вынужденном увольнении 1,2 тысячи сотрудников с 18 июля. Но на следующий день перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов по России и сокращении чартерной программы на июнь на 50%. В компании уточнили, что решение о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта Росавиация примет после проверки, которая намечена с 25 по 28 мая.

"Губернатор обратился к Володину с просьбой о содействии в решении вопроса об увеличении дополнительных рейсов компании "Аэрофлот" по маршруту Саратов — Москва для того, чтобы улучшить транспортную доступность для жителей и гостей области", — сказала собеседница агентства.

Ранее зампредседателя правительства области Василий Разделкин сообщил, что власти региона обратились в "Аэрофлот" с просьбой увеличить частоту рейсов между Саратовом и Москвой в случае прекращения деятельности "Саратовских авиалиний". По его словам, "Аэрофлот" выразил готовность увеличить число и частоту рейсов. При этом комментариев "Аэрофлота" по этому вопросу пока не поступало.

По данным аэропорта Саратова, в настоящее время "Саратовские авиалинии" ежедневно выполняют по четыре рейса между Москвой и Саратовом в каждую сторону, а "Аэрофлот" — по два. При этом "Саратовские авиалинии" также выполняют из аэропорта Саратова другие регулярные рейсы, в том числе в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля разбился через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений, однако ведомство продлило их до 30 мая. Перевозчик 18 мая заявил, что устранил все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверок после крушения Ан-148.