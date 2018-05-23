МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. "Объединенная вагонная компания" (ОВК) до конца года поставит медеплавильному предприятию "Карабашмедь" (входит в состав "Русской медной компании", РМК) 50 вагонов-цистерн для перевозки серной кислоты, сообщается на сайте ОВК.

"НПК "Объединенная вагонная компания" поставит в адрес медеплавильного предприятия "Карабашмедь" вагоны-цистерны для перевозки серной кислоты на тележке с повышенной осевой нагрузкой. Партия объемом в 50 единиц будет отгружена до конца текущего года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, повышенная до 77 тонн грузоподъемность цистерн и увеличенный до 44 кубометров объем котла позволяют перевозить до 10% груза больше. Таким образом, в 89 таких цистернах можно перевозить тот же объем, что и в 100 типовых.

По прогнозу компании, спрос на цистерны для серной кислоты останется высоким в ближайшие несколько лет благодаря ежегодному росту грузовой базы, а также списанию устаревшего парка в России. В 2017 году выпуск серной кислоты вырос на 4,1%, а в 2016 году – на 13,1%, отмечается в сообщении. При этом "Фосагро", "Акрон", "Щекиноазот" и другие производители заявляли о проектах по наращиванию производственных мощностей.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.