НОВОСИБИРСК, 24 мая /ПРАЙМ/. Предприятия Новосибирской области, где с начала года внедряется региональный экспортный стандарт, с начала года отправили на экспорт уже почти 80 тысяч тонн зерновых и масличных, в то время как за весь 2017 год было отправлено чуть более 50 тысяч тонн, сообщает в четверг управление Россельхознадзора по региону.

"С начала текущего года с территории Новосибирской области было отправлено почти 80 тысяч тонн зерновых и масличных, из которых порядка 56 тысяч тонн пшеницы и овса — в Монголию, а также более 16 тысяч тонн пшеницы, рапса, льна, гречихи и овса — в Китай. Для сравнения, за весь прошедший год объем экспорта составил чуть более 50 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что помимо Китая и Монголии произведенная в Новосибирской области подкарантинная сельхозпродукция также экспортируется в Грузию, Литву, Азербайджан, Казахстан и Кыргызию.

"В рамках организации поставок продукции животного происхождения ведется плотная работа по аттестации новых предприятий региона, чтобы производимая продукция соответствовала требованиям и нормам безопасности РФ, Евразийского экономического союза и других стран-импортеров", — сообщили в ведомстве.

С начала года уже семь предприятий региона включены в реестр Таможенного союза, а два получили право экспорта в третьи страны.

По данным ведомства, с начала 2018 года под контролем специалистов Россельхознадзора с соблюдением требований стран-импортеров из Новосибирской области в страны дальнего и ближнего зарубежья отправлено 200 партий продукции и сырья животного происхождения общим весом почти 5 тысяч тонн.

В управлении сообщили, что около 80% объема экспортированных партий представляют собой комбикорма для сельскохозяйственных птиц – 3,9 тысячи тонн отправлено в Монголию. Кроме того, 769 тонн мороженой рыбы отправлено в Литву, Францию, Германию, Чехию, Данию, Нидерланды, Таджикистан и Узбекистан; 155 тонн кормов для непродуктивных животных (гаммарус, цисты артемии) – в Монголию, Вьетнам, Германию, Эквадор, Словакию, Индонезию, Таджикистан и Азербайджан; 80 тонн мороженого – в Китай; 67 тонн сырья (пухоперовое сырье, шкурки, рога) – в Японию, Германию, Италию, Тайвань, Китай, Гонконг, а также две небольшие партии готовой мясной продукции общим весом 123 килограмма – в Таджикистан и Монголию.