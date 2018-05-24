МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минтруд России планирует к октябрю утвердить проект профстандарта "Специалист в сфере недвижимости", согласно которому у риелторов появится профессиональная этика, карьерная лестница и возможность получить профильное образование, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"У риелторов появится профессиональная этика, трехступенчатая карьерная лестница и шанс получить профильное образование. Это подразумевает проект профстандарта "Специалист в сфере недвижимости". В нем сказано, что такие специалисты не должны вводить в заблуждение клиента, использовать его состояние здоровья и порочить коллег по цеху", — поясняет издание.

По данным "Известий", проект предполагает разделение риелторов на агентов, экспертов и брокеров в зависимости от компетенций. Значительная часть профстандарта уделена этическим нормам.

Согласно проекту, отмечает издание, специалисты должны соблюдать конфиденциальность, быть честными и порядочными по отношению к клиенту, не скрывать реальную стоимость объекта, не использовать незнание или состояние здоровья клиента для извлечения выгоды, а также не клеветать на другие организации и коллег.

Как сообщают "Известия", оценивать квалификацию риелторов будет совет по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, созданный на базе Торгово-промышленной палаты.