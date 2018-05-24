МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Alliance Rostec направил в Банк России обязательную оферту о выкупе акций "АвтоВАЗа" у миноритариев, сообщается в материалах Alliance Rostec Auto B.V.

Отмечается, что соответствующее предложение направлено в отношении обыкновенных акций в количестве 1,593 миллиарда штук и привилегированных акций типа "А" в количестве 244,185 миллиона штук.

Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие "Ростеха" и Renault. По итогам второго этапа докапитализации "АвтоВАЗа" доля холдинговой компании выросла до 83,5% с 64,6%, а доли Renault и "Ростеха" в ней составили 61,1% и 38,9% соответственно.

Ранее в мае председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов сообщил журналистам, что после консолидации 75% компания подаст необходимые документы в ЦБ, чтобы провести обязательное предложение к выкупу акций у миноритариев, цена определяется законом — средневзвешенная за последние шесть месяцев. По его словам, те акции, которые будут предъявлены акционерами к выкупу, будут выкуплены совместным предприятием (холдинговой Alliance Rostec Auto B.V.).

При этом Скворцов не сообщил дальнейшие планы. Комментируя вопрос о возможности доведения доли холдинга в "АвтоВАЗе" до 100% и делистинга компании с Московской биржи, Скворцов отметил, что нужно двигаться шаг за шагом и проанализировать результаты, которые даст обязательное предложение, то есть, сколько акций будет предъявлено к выкупу.

Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие "Ростеха" и Renault. По итогам второго этапа докапитализации "АвтоВАЗа" доля холдинговой компании выросла до 83,5% с 64,6%, а доли Renault и "Ростеха" в ней составили 61,1% и 38,9% соответственно.