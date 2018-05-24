МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей алкогольных напитков — компания Diageo — планирует продать портфель брендов, ориентированных на рынок США, и, скорее всего, получит за него от 500 млн до 1 млрд долларов, сообщает Dow Jones со ссылкой на канал Sky News.

На продажу будет выставлен бренд коричного шнапса Goldschlager, бренд рома Myers's Rum, бренд водки Popov и бренд самбуки Romana. По словам Sky, Diageo надеется продать весь портфель в рамках одной сделки, сообщили неназванные источники Sky News.

Также стало известно, что Diageo наняла банкиров для продажи алкогольных брендов, ориентированных на рынок США. Компания хочет отказаться от неключевых активов, сосредоточиться на премиальных брендах

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира расположена в Лондоне. Diageo владеет такими брендами как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, J&B, Captain Morgan, Cuervo, Tanquarey, Crown Royal, а также вина Beaulieu Vineyard и Sterling Vineyards. Продукция компании реализуется в 180 странах мира. Акции Diageo котируются на Нью-йоркской и Лондонской фондовых биржах.