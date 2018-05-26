ВАШИНГТОН, 26 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил президенту США Дональду Трампу, что "серьезно обеспокоен" возможностью введения пошлин на автомобили в США, сообщил офис премьер-министра.

"Премьер-министр высказал серьезную обеспокоенность расследованием по статье 232 по импорту автомобилей, учитывая взаимовыгодную интеграцию канадской и американской автоиндустрии", — говорится в сообщении.

Также обсуждалось "своевременное" завершение переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщил офис премьер-министра.

Министерство торговли США заявило, что по поручению Трампа проводит так называемое расследование по статье 232. Эта статья американского закона о расширении торговли от 1962 года, которой конгресс дает исполнительной власти право "проводить расследование того, как тот или иной импорт влияет на национальную безопасность". Такого рода расследование ведет министерство торговли по поручению Белого дома. Это расследование — первый шаг на пути к введению пошлин.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп изучает возможность введения пошлин в 25% на импортные автомобили.

Трамп неоднократно угрожал введением пошлин на импортные товары для выравнивания гигантского торгового дефицита США с другими странами и для восстановления ряда отраслей американской экономики, прежде всего промышленности и производства.