С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая /ПРАЙМ/. Мотоцикл проекта "Кортеж" может появиться не ранее 2019 года, заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы еще не завершили все испытания, чтобы запустить в серию. В этом году нет (не получится завершить испытания — ред.), может быть, в следующем. Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности", — сказал он.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник (появится в следующем году) на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.