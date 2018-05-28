МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. L'Oreal SA и Valentino Fashion Group SpA подписали международное лицензионное соглашение по созданию и сбыту парфюмерии и элитной косметической продукции под брендом Valentino. Об этом говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении, сообщает Dow Jones,

Как указали компании, соглашение вступит в силу 1 января 2019 года при условии, что будут получены все разрешения регуляторов.

"Valentino, уникальным образом сочетая в себе престиж и современность, без сомнения придется по душе молодым потребителям по всему миру. Бренд идеально дополнит наш портфель", – заявил заместитель гендиректора L'Oreal Николя Иеронимус.