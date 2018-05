ФУКУОКА, 28 мая — ПРАЙМ. Coca-Cola Co. в понедельник впервые в своей 132-летней истории начала продавать алкоголь: она выпустила на японский рынок алкогольный газированный напиток со вкусом лимона, сообщает Dow Jоnes.

Дегустация нового напитка состоялась в Фукуоке в субботу. Сотни людей выстроились в очередь, причем некоторые не ожидали увидеть, что американская фирма начнет экспериментировать с популярным в Японии спиртным напитком.

Баночные алкогольные напитки, которые называют тюхай, уже давно пользуются популярностью в Японии. Зачастую их производят из дистиллированного этилового спирта и газированной воды с фруктовым соком или другими вкусами.

Coca-Cola – довольно крупный игрок на японском рынке безалкогольных напитков. Она выпустила собственную версию тюхай со вкусом лимона, которая получила название Lemon-Do. Содержание спирта в напитке будет составлять 3%, 5% и 7%. Также будут представлены версии с соленым лимоном и с медом и лимоном. Lemon-Do не содержит колы.

Этот рынок отличается жесткой конкуренцией и высокой раздробленностью. Сейчас на полках в японских супермаркетах и магазинах шаговой доступности преобладает продукция других фирм, включая Suntory Holdings Ltd., Kirin Holdings Co. и Asahi Group Holdings Ltd. Coca-Cola начала продажи на южном острове Кюсю и пока не планирует продавать Lemon-Do на оставшейся территории Японии или в других странах.

"Мы начали этот эксперимент, поскольку в конечном итоге стремимся следовать за потребителем. В случае с Японией это достаточно развитый сегмент слабоалкогольных напитков", – сказал президент Coca-Cola Джеймс Квинси, выступая 26 апреля на собрании акционеров. Он напомнил, что конкурирующие фирмы уже выпускают как алкогольные, так и неалкогольные напитки.

Спрос на алкоголь в Японии падает ввиду убыли населения, но спрос на баночные газированные алкогольные напитки растет, в том числе потому, что они дешевле и облагаются более низким налогом, чем пиво. Большинство напитков тюхай стоят примерно 200 иен (1,80 доллара) за банку. Новые напитки Coca-Cola будут продаваться в рознице по 162 иены, включая налог.