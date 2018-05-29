МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers может начать продавать алмазы, произведенные в лаборатории, сообщает Блумберг со ссылкой на документы компании.

"Теперь… она (компания — ред.) начнет продавать искусственные (драгоценные — ред.) камни примерно по 800 долларов за карат", — передает агентство со ссылкой на уведомление компании, отосланное клиентам и имеющееся в распоряжении агентства.

Продажа искусственных бриллиантов под новым брендом Lightbox Jewelry может начаться в США позднее в текущем году, добавляет агентство.

De Beers уже имеет подразделение по производству синтетических алмазов технического назначения, Element Six.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.