МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Инвесторы во главе с Alibaba Group и ее логистическим подразделением Cainiao купят 10%-ную долю китайской логистической компании ZTO Express за 1,38 миллиарда долларов, говорится в сообщении Alibaba.

Вложения являются "стратегическими инвестициями, направленными на углубление сотрудничества между Cainiao и ZTO на фоне роста New Retail — торговой модели, которая объединяет онлайн и оффлайн-торговлю с помощью технологий", — отмечается в релизе.

Закрытие сделки запланировано на начало июня.

"ZTO был важным партнером Alibaba Group и Cainiao Network при развитии новой цифровой экономики. Продолжающееся расширение New Retail стимулирует новые возможности и потребности в логистике", — приводятся в сообщении слова главы Alibaba Даниэля Чжана (Daniel Zhang).

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

ZTO Express — ведущая компания в Китае, занимающаяся экспресс-доставкой, и один из лидеров на глобальном рынке.