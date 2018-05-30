ВЛАДИВОСТОК, 30 мая /ПРАЙМ/. На танкеры типа "Афрамакс", которые строят на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморье, появились первые иностранные заказчики, сообщил врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"Сейчас заключены контракты на строительство четырех судов снабжения ледового класса, подписано соглашение о разработке и строительстве еще пяти танкеров последнего поколения типа "Афрамакс" с использованием газомоторного топлива… На эти танкеры уже есть первые иностранные заказчики", — сказал Тарасенко, выступая с отчетом перед Законодательным собранием края.

Он напомнил, что первый заказ на строящейся судоверфи планируется сдать в 2019 году.

Проект по строительству танкеров класса "Афрамакс" нового поколения на газомоторном топливе, оператором которых определен "Совкомфлот", реализуется судостроительным комплексом "Звезда" совместно с компанией Hyundai Heavy Industries.

В сентябре 2017 года "Совкомфлот", "Роснефть", ГТЛК и ССК "Звезда" подписали пакет соглашений, которые предусматривают строительство пяти нефтеналивных танкеров типоразмера "Афрамакс" и их последующую эксплуатацию. Еще одним ключевым участником проекта является компания Shell. В апреле 2017 года "Совкомфлот" и Shell Western LNG B.V. подписали соглашение о поставках СПГ в качестве топлива для серии первых в мире "зеленых" танкеров типоразмера "Афрамакс". Поставка СПГ-топлива на танкеры будет производиться у терминала GATE (Gas Access to Europe) в Роттердаме со специализированного бункерного судна, а также на других пунктах заправки судов в акватории Балтийского моря.