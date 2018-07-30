БРЮССЕЛЬ, 30 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия разрешила инвестиционной PPF Group приобрести активы Telenor в Центральной и Восточной Европе, говорится в сообщении ЕК.

Норвежский телекоммуникационный гигант Telenor в марте договорился о продаже своих активов в Центральной и Восточной Европе инвестиционной группе PPF Group за 27 миллиардов шведских крон (2,8 миллиарда евро). Сделка включает в себя мобильный бизнес Telenor в Венгрии, Болгарии, Черногории и Сербии, а также сервисную компанию Telenor Common Operation. Она должна была получить одобрение регуляторов, ее завершение ожидалось в третьем квартале текущего года.

"Европейская комиссия одобрила в рамках регулирующих норм Евросоюза по слияниям, приобретение компанией PPF Group N.V. из Нидерландов единоличного контроля над Telenor Bulgaria EAD из Болгарии, Telenor Magyarorszag Zrt., Telenor Real Estate Hungary Zrt. и Telenor Common Operation Zrt., все три компании из Венгрии, Telenor d.o.o. Podgorica из Черногории и Telenor d.o.o. Beograd из Сербии", — говорится в релизе.

"Еврокомиссия пришла к выводу, что предложенная сделка не вызовет опасений за конкуренцию", — говорится в релизе.

Компании Telenor работают в сфере мобильной сотовой связи с этих странах. PPF Group инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, страхование, ритейл, недвижимость и сельское хозяйство.