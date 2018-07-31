МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за первое полугодие 2018 года поднялась на 20% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года — до 7,432 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.

Разводненная чистая прибыль на акцию по итогам января-июня составила 1,24 доллара против 1,02 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода выросла на 3%, составив 26,373 миллиарда долларов.

Чистая прибыль по итогам второго квартала увеличилась на 26% и составила 3,872 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за апрель-июнь составила 0,65 доллара за акцию против 0,51 доллара во втором квартале прошлого года. Выручка Pfizer за эти три месяца составила 13,466 миллиарда долларов, что на 4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка подразделения Innovative Health (IH) выросла за полугодие на 7%, до 16,102 миллиарда долларов, Essential Health (EH) — опустилась на 3%, до 10,271 миллиарда. За второй квартал доходы IH поднялись на 8%, EH — снизились на 1%. Росту показателей IH способствовал глобальный рост брендов Eliquis, Ibrance и Xeljanz.

Прогноз выручки по итогам 2018 года был ухудшен до 53-55 миллиардов долларов против предыдущего прогноза в 53,5-55,5 миллиарда долларов, что компания связывает с изменением валютных курсов доллара к евро, юаню и иене. Но скорректированная разводненная прибыль на акцию за период, как ожидает компания, составит 2,95-3,05 доллара против 2,9-3 доллара в предыдущем прогнозе.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.