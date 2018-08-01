МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Роскачество завершило первый этап проверки арбузов в России — ранние плоды были проверены, в частности, на содержание нитратов и пестицидов; кроме того, эксперты подготовили рекомендации, на что стоит обращать внимание при выборе арбузов и какие его части лучше не есть, говорится в сообщении Роскачества.

"Для участия в исследовании эксперты закупили арбузы в разных точках продаж: в супермаркете, на рынке, на ах и даже с машины. Арбузы были проверены по рекордному количеству показателей качества и безопасности — 174, среди которых самая объемная часть исследования была отведена проверке на пестициды (148 параметров)", — говорится в сообщении.

Так, эксперты в лабораторных условиях проверили безопасность арбузов, в том числе наличие в них токсинов и тяжелых металлов, дрожжей и плесени, а также заражений (например — мозаичная болезнь арбуза, серая гниль, оливковая пятнистость). Второй этап исследования — испытания поздних арбузов — пройдет в августе.

НИТРАТЫ

Организация отмечает, что среди потребителей распространено мнение о частом содержании нитратов в арбузах. Чтобы проверить эту гипотезу, эксперты провели проверку ягод на нитраты сразу в двух лабораториях. Роскачество назвало пять лучших коньяков в магазинах России

"Результаты испытаний полностью совпали: ни в одном из арбузов количество нитратов не превышало допустимых концентраций. То есть ни в супермаркете, ни на рынке, ни в торговой точке у дороги эксперты Роскачества "нитратный" арбуз в этом сезоне не нашли", — отмечается в сообщении.

В то же время Роскачество указывает, что существуют арбузы, для которых вероятность высокого количества нитратов нельзя исключить полностью. Речь идет о так называемых ранних поливных арбузах – это плод с неразвитыми корнями, самостоятельно питаться он не может, поэтому его нужно постоянно поливать и обильно удобрять.

"Суходольные арбузы, наоборот, имеют 10-метровые корни. Такие арбузы самостоятельно ищут воду и питательные элементы. От того они и растут дольше — суходольные арбузы появятся на рынке к концу августа", — указывается в сообщении.

Организация также замечает, что в первую очередь нитраты могут концентрироваться в корке арбуза. "В мякоти превышения по нитратам выявляются в крайне редких случаях. Поэтому для полной безопасности потребителям не стоит есть белую часть корки арбуза", — поясняет Роскачество.

ПЕСТИЦИДЫ

Кроме того, специалисты исследовали арбузы на наличие пестицидов. "Испытания показали, что только в одном арбузе (тот, который был куплен с лотка на фруктовой базе) были зафиксированы следовые количества инсектицидов ацетамиприда и малатиона — пестицидов, защищающих ягоды от насекомых. Других превышений обнаружено не было", — говорится в релизе. Качество российского хлеба превзошло ожидания Минпромторга и Роскачества

Роскачество также указывает, что, как правило, пестициды в случае применения (для предотвращения риска гибели урожая) не доходят до мякоти: они либо остаются на корке, либо впитываются в неё.

"Сердце" арбуза — самая безопасная его часть. Данное исследование Роскачества показало малую вероятность содержания пестицидов в арбузе. Однако, чтобы полностью обезопасить себя от вредных веществ, которыми арбуз мог быть обработан перед сбором, покупателям стоит очень тщательно помыть арбуз перед его употреблением", — напоминает организация.

ВИД И ВКУС

Эксперты оценили внешний вид арбузов (плоды должны быть целыми, с окраской и блеском корки, однородные по форме и окраске, без повреждений, зубцов и трещин). "Только один арбуз, приобретенный в машине, не соответствовал должному внешнему виду — были обнаружены плоды с трещиной, дефектами коры и побитостью", — говорится в релизе.

Роскачество также провело дегустацию арбузов: профессиональными аттестованными дегустаторами были оценены органолептические свойства арбузов. При этом к вкусу, цвету, запаху и консистенции ягод замечаний не возникло.

Организация также постаралась определить зрелость арбузов, для этого эксперты оценили количество растворимых сухих веществ в мякоти: глюкозы, фруктозы и сахарозы. Роскачество указывает, что согласно ГОСТ на продукты переработки фруктов и овощей массовая доля сухих веществ в сладком и спелом арбузе не должна быть менее 11% (средняя сладость арбуза от 11 до 12%, высокая — 14%). Новые изменения техрегламента не избавят рынок от фальсификата в "молочке"

"По итогам исследования ни один исследованный ранний арбуз не достиг минимального показателя зрелости. Самыми спелыми июньскими арбузами оказались ягоды с развала (10,8%) и из машины (9,5%), а самыми неспелыми — из супермаркета (9%). Данные показатели характеризуются либо ранним сортом арбуза, либо его недозрелостью", — отмечается в сообщении.

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, слова которой приводятся в релизе, указала, что результаты исследования показывают: значимых проблем с безопасностью у ранних арбузов нет.

"Однако потребитель должен быть готов к тому, что вкус у ранних арбузов не такой сладкий и насыщенный, как у более поздних сортов – в начале лета ягоды могут быть недозревшими и, соответственно, не такими сладкими, как в конце августа и начале сентября", — заметила Викулова.

КАК ВЫБРАТЬ АРБУЗ

Наконец, Роскачество приводит ряд рекомендаций, как нужно выбирать арбуз. Организация напоминает, что по ягоде нужно постучать, и звук при этом должен быть не глухим и не звонким, а средним — гулким, напоминающим вибрацию. "Глухой звук — арбуз перезрел, слишком звонкий — арбуз не дозрел", — поясняет Роскачество.

Земляное пятно арбуза должно быть ярко-желтого цвета, и чем ярче — тем лучше. Пятно должно быть только одно. Плод должен быть цельным, без повреждений, зубцов и трещин. Плюсом будет являться высохший (но не пересохший) хвостик арбуза — это признак того, что арбуз созрел и не берет из почвы влагу. Впрочем, замечает организация, хвостик ягоды все равно высохнет, пока арбуз доберется до места продажи. Глава Роскачества: Проверка бензина начнется в конце лета-начале осени

"Уже дома можно проверить зрелость арбуза, отпустив его в "свободное плаванье" в ванне. Арбуз не должен тонуть. Если тонет — значит, перезрел. Однако, скорее всего, "спасать утопающих" не придется — тонуть будет только чересчур перезревший арбуз", — добавляется в релизе.

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