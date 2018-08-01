МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Продажи пива и пивных напитков в России в первом полугодии 2018 года в годовом выражении снизились, хотя в июне в стране проводился чемпионат мира по футболу, повысивший спрос на напиток — продажи сократились даже в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в Национальном союзе защиты прав потребителей (НСЗПП).

Так, по данным союза, розничная продажа пива и пивных напитков в январе-июне составила 320,09 миллиона декалитров, что на 3,26% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом по итогам второго квартала наблюдался рост розничной продажи пивоваренной продукции на 3,49%.

Продажи в Москве в первом полугодии снизились на 5,66% — до 23,4 миллиона декалитров, продажи пива и пивных напитков в северной столице уменьшились на 1,84% — до 10,3 миллиона декалитров. Реализация напитка в Ростовской области снизилась на 1,2% — до 6,5 миллиона декалитров, в Нижегородской — на 16,4%, до 7,5 миллиона декалитров, в Татарстане — сразу на 71,05%, до 7,89 миллиона декалитров.

В Волгоградской и Свердловской областях продажи пива серьезно не изменились: в первом случае, по данным НСЗПП, они уменьшились на 0,01% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,38 миллиона декалитров, во втором — выросли на 0,2%, до 13,57 миллиона декалитров.

В ряде регионов, где проходили матчи чемпионата мира, продажи пива и пивных напитков все же выросли. В Калининградской области в январе-июне было продано 1,53 миллиона декалитров таких напитков (рост на 6,82% в годовом выражении), в Краснодарском крае — 10,2 миллиона (рост на 5,58%), в Мордовии — 1,6 миллиона (плюс 23,16%), в Самарской области — 9 миллионов декалитров (плюс 8,8%).

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.