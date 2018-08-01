МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" перешли к снижению и теряют порядка 0,3% после публикации отчетности по РСБУ за первое полугодие, следует из данных торгов Московской биржи.

К 18.29 мск акции "Аэрофлота" дешевели на 0,3%, тогда как до выхода отчетности они росли примерно на 1,5%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,16%.

Как сообщила ранее в среду авиакомпания, ее чистый убыток по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 7,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,3 миллиарда рублей годом ранее. Выручка компании при этом увеличилась на 10,6% — до 219,157 миллиарда рублей.