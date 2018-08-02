МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы санкционировал арест бывшего гендиректора Urban Group Андрея Пучкова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", — сказано в карточке дела.

Там отмечается, что Пучкову вменяется часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), максимальная санкция которой составляет до 10 лет лишения свободы.

Пост гендиректора Urban Group Пучков покинул в апреле, после чего компанию возглавил ее основной акционер Александр Долгин. В конце мая пресс-служба Urban Group заявила о нарушениях в работе прежнего менеджмента, включая «нецелевое расходование средств».

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 9 июля признал банкротом пять входящих в группу компаний. В Минстрое РФ пообещали достроить все объекты девелопера, используя средства Фонда защиты прав дольщиков.