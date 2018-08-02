МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль канадской машиностроительной компании Bombardier Inc. по итогам первого полугодия 2018 года составила 114 миллионов долларов против убытка в 237 миллионов годом ранее, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 0,04 доллара против убытка в 0,11 доллара за аналогичный период предыдущего года. Выручка увеличилась в годовом выражении на 7% — до 8,29 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Bombardier составила 70 миллионов долларов против полученного год назад убытка в 243 миллиона. Разводненная прибыль на акцию — 0,02 доллара против убытка в 0,11 доллара во втором квартале 2017 года. Выручка компании выросла на 3% — до 4,262 миллиарда долларов.

Рост квартальной выручки компания объясняет успехами транспортного подразделения (Transportation), рост выручки которого составил 11%, до 2,259 миллиарда долларов. При этом показатель для подразделения деловой авиации (Business Aircraft) снизился на 6% во втором квартале, до 1,307 миллиарда, коммерческой (Commercial Aircraft) — на 1,6%, до 616 миллионов долларов. Компания ожидает, что по итогам текущего года достигнет выручки на уровне 16,5-17 миллиардов долларов.

"Мы продолжили достижение значительного прогресса в исполнении нашего плана финансового оздоровления", — приводится в релизе компании комментарий ее главы Алена Бельмара (Alain Bellemare).

Bombardier Inc. — канадская корпорация, один из мировых лидеров в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес-класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Компания основана в 1942 году. Штаб-квартира расположена в Монреале.