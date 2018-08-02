МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Москва заняла 11-е место в мире по росту цен на элитное жилье, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.

С июня 2017 года по июнь 2018 года цены на элитное жилье в российской столице выросли на 6,6%, следует из исследования компании Prime Global Cities Index. Цены же в Санкт-Петербурге, занявшем 34-е место, за год упали на 0,7%.

В мировых лидерах лидерах по росту цен на элитное жилье находятся Гуанчжоу, Сингапур и Мадрид. Здесь рост цен, по данным исследования, достиг двузначных значений — 11,9%, 11,5% и 10,3% соответственно.

Замыкают рейтинг Рим, Ванкувер и Стокгольм, где цены упали на 3,8%, 6,2% и 8,4%, добавляется в материалах Knight Frank.