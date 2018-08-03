МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Opel, входящая в Peugeot, намерена снизить темпы производства автомобилей на двух немецких заводах, чтобы сократить издержки в свете замедления роста продаж, сообщает Dow Jones со ссылкой на газету Allgemeine Zeitung.

Согласно источникам внутри компании, на заводе в Рюссельсхайме Opel намерена сократить число машин, производимых за один час, с 55 до 42, а на заводе, расположенном в Айзенахе — с 37 до 30 машин в час.

Как указала газета, сотрудники Opel опасаются, что замедление темпов производства, которое приведет к снижению прибыльности, может негативно повлиять на конкурентоспособность заводов в сравнении с другими производственными предприятиями Peugeot, а это может в итоге спровоцировать сокращение рабочих мест.

Согласно Allgemeine Zeitung, Opel заявила, что часто корректирует графики производства машин на заводах.