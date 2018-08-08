МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Toyota отзывает более 20 тысяч автомобилей Alphard, Corolla, Auris и Yaris в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля", — говорится в сообщении.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2010 года по май 2015 года. На транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.