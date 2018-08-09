ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери не направлены напрямую против авиакомпании "Аэрофлот", но могут затронуть ее косвенно в части поставок оборудования двойного назначения, которые окажутся под запретом, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Это не прямые санкции… Ни одна из них напрямую не затрагивает "Аэрофлот" и не направлена против него. Это относится к тому, выдадим ли мы экспортную лицензию на оборудование, которое может быть использовано "Аэрофлотом" или передано ему", — сказал он.

Ранее США объявили, что на основании закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны вводят санкции против России, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества в британском Солсбери против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Первый этап санкций предусматривает введение фактического запрета на поставки государственным или контролируемым государством компаниям оборудования двойного назначения.

В случае невыполнения страной-нарушителем в течение трех месяцев требований предоставить "надежные гарантии" неприменения химического и биологического оружия, а также разрешить наблюдателям ООН провести проверки на местах президент США должен применить как минимум три из шести вариантов. В их числе предусмотрено понижение уровня дипломатических отношений или их приостановка, а также отмена разрешений на полеты государственных авиакомпаний в США.

Ранее санкции в рамках этого закона вводили только против КНДР и Сирии. В обоих случаях власти США ограничились ограничениям на доступ к финансовым ресурсам и поставкам технологий двойного назначения.