МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) по РСБУ за первое полугодие 2018 года снизилась в 12,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,47 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась при этом на 10,9%, до 13,789 миллиарда рублей. Валовая прибыль за первое полугодие уменьшилась на 4,2% и составила 8,934 миллиарда рублей.

Прибыль от продаж снизилась на 5%, до 8,283 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 1,502 миллиарда рублей, снизившись в 13,7 раза в годовом выражении.

Долгосрочные обязательства НМТП по состоянию на 30 июня 2018 года снизились до 58,096 миллиарда рублей с 58,399 миллиарда рублей на начало года, краткосрочные — выросли до 14,326 миллиарда рублей с 13,517 миллиарда рублей.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. ПАО "НМТП" входит в одноименную группу. Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%, Росимуществу принадлежат 20% акций порта, структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.