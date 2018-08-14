МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Северный терминальный комплекс аэропорта "Шереметьево", который был открыт в мае текущего года, свяжут с Москвой железнодорожным сообщением примерно за 12 миллиардов рублей, пишет во вторник газета "Ведомости".

В начале августа министр транспорта Евгений Дитрих провел совещание, на котором было решено, каким образом новый терминал В "Шереметьево" (пропускная способность – 20 миллионов пассажиров в год) будет связан с Москвой железнодорожным сообщением. От существующей ветки "Аэроэкспресса" между Белорусским вокзалом и терминалами D, E и F аэропорта (южная зона) будет построено ответвление в северную зону, рассказали изданию два участника совещания. Ответвление будет строить РЖД, такой вариант поддержал участвовавший в совещании президент РЖД Олег Белозеров, добавил один из собеседников.

Существует и альтернативный вариант – построить в северную зону "Шереметьево" отдельную ветку от Савеловского вокзала. Решений по этому проекту нет, сроки его не определены, говорит участник совещания. По словам собеседника, он стоил бы свыше 50 миллиардов рублей, тогда как ответвление от нынешнего пути – примерно 12 миллиардов рублей: 10,3 миллиарда – сама ветка длиной 3,8 километра (большая часть будет двухпутной), 1,5 миллиарда – железнодорожный терминал в северной зоне аэропорта. Эти данные со ссылкой на материалы РЖД подтвердил второй участник совещания.

Ответвление уже проектируется, оно может быть построено в течение двух лет, продолжает один из собеседников, "Шереметьево" просит, чтобы не позднее начала 2021 года оно было введено в эксплуатацию. В конце 2019 года "Шереметьево" введет в северной зоне еще один терминал на 20 миллионов человек – С1, после выхода его на полную мощность пропускная способность северного ядра (40 миллионов человек) превысит возможности южного (35 миллионов).

"Создание железнодорожной связки между северным и южным терминальными комплексами предусматривалось ранее. Насколько нам известно, уже была проведена оценка, и сейчас в планах РЖД как у владельца инфраструктуры этот проект есть. Он предусматривает развитие существующей инфраструктуры с подводом ветки к северному комплексу", – сказал представитель "Аэроэкспресса" газете. Сейчас южные терминалы и терминал В связаны между собой двумя подземными тоннелями – пассажирским и багажным. Приехавший на "Аэроэкспрессе" в "Шереметьево" пассажир может добраться до терминала В по подземному тоннелю.

С появлением ответвления "Аэроэкспресс" от Белорусского вокзала будет двигаться так: сначала в южную зону аэропорта, затем возвращаться до развилки и оттуда в северную зону, говорит участник совещания. Когда будет построен терминал С1, приоритетом станет северная зона и первая остановка "Аэроэкспресса" на пути в аэропорт будет в ней.