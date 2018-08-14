МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", во втором квартале 2018 года сократила чистую прибыль по МСФО на 16% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 8,685 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA ритейлера (без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и других разовых вознаграждений) в апреле-июне увеличилась на 1% и составила 29,464 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 19,3%, до 382,559 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании увеличилась на 19,8%, до 91,788 миллиарда рублей.

Валовая маржа во втором квартале увеличилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с апрелем-июнем прошлого года, до 24%. Рентабельность по скорректированной EBITDA уменьшилась на 1,4 процентного пункта, до 7,7%, рентабельность чистой прибыли — на 0,9 процентного пункта, до 2,3%.

Чистая прибыль X5 в первом полугодии уменьшилась на 23,5% — до 14,313 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 0,3%, до 51,697 миллиарда. Выручка в январе-июне увеличилась на 19,6%, до 734,077 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 19,2%, до 175,458 миллиарда.

В январе-июне валовая маржа снизилась на 0,1 процентного пункта, до 23,9%, маржа по скорректированной EBITDA — на 1,4 процентного пункта, до 7%, чистая маржа — на 1,1 процентного пункта, до 1,9%.

Общий долг компании на 30 июня 2018 года составил 224,164 миллиарда рублей, что на 15,4% выше показателя на конец декабря прошлого года. Чистый долг увеличился на 26,2% — до 210,39 миллиарда. Отношение чистого долга компании к EBITDA на конец июня составило 2.18x против 1.73x на конец декабря 2017 года. Ритейлер отмечает, что, согласно бизнес-плану, показатель должен постепенно снизиться во второй половине года.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в релизе, отметил, что рыночные условия остаются сложными: например, продовольственная инфляция во втором квартале осталась на рекордно низком уровне. Он указал, что компания продолжает фокусироваться на операционной эффективности трех своих основных форматов, особенно на формате "магазинов у дома".

Основные приоритеты "магазинов у дома", по его словам — сбалансированный рост, повышение операционной эффективности бизнеса и снижение уровня потерь через пересмотр бизнес-процессов. Кроме того, ритейлер намерен снижать текучесть персонала "магазинов у дома" и адаптировать ассортимент и промо-акции под локальные нужды покупателей.

"Мы также готовим компанию к долгосрочному лидерству в отрасли, придавая особое внимание инновациям, большим данным и развитию омниканальных продаж. Мы определили ключевые направления стратегии развития и занимаемся разработкой и реализацией проектов в этих областях", — добавил Шехтерман.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 13,178 тысячи. Выручка X5 в 2017 году увеличилась на 25,3% по сравнению с 2016 годом — до 1,3 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 40,8%, до 31,4 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.

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