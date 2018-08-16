МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Через год после прихода в Uber Technologies Inc. гендиректор Дара Хосровшахи доказал свою способность поддерживать быстрый рост выручки этой каршеринговой компании, одновременно ограничивая некоторые из ее крупных статей убытков, сообщает Dow Jones.

Выручка базирующейся в Сан-Франциско компании во 2-м квартале выросла на 63% к прошлому году до 2,8 млрд долларов. Валовый объем заказов, показатель общего спроса на ее сервисы такси и доставки, подскочил на 41% — до 12 млрд долларов.

По итогам 2-го квартала убыток Uber сократился до 891 млн долларов с 1,1 млрд долларов годом ранее. Тем не менее, этот убыток был больше, чем 550 млн долларов в 1-м квартале этого года, без учета дохода на 3 млрд долларов от продажи операций в Юго-Восточной Азии и России. Как сообщил представитель Uber, компания увеличивает вложения в новые бизнесы, включая доставку продуктов питания и скутеры.

Хосровшахи, заменивший смещенного сооснователя Uber Тревиса Каланика в прошлом августе, работал над сокращением расходов в преддверии IPO. В прошлом году он продал убыточный бизнес автомобильного лизинга в США фирме Fair.com, а операции в Юго-Восточной Азии – конкурирующей Grab Inc.

Хосровшахи указал, что Uber намерена продолжать инвестировать в такие области будущего роста, как доставка продуктов питания и скутеры, а также в "перспективные рынки на Ближнем Востоке и в Индии".

Тем не менее, он сталкивается с некоторыми регуляторными, конкурентными и операционными вызовами, которые могут затормозить рост Uber.

Во вторник мэр Нью-Йорка, крупнейшего рынка Uber в США, подписал пакет законов, замораживающий выдачу новых лицензий операторам такси и устанавливающий минимальный размер оплаты труда для водителей. Вслед за Нью-Йорком установить минимальный размер оплаты труда водителей могут и власти Сиэтла.

Хосровшахи планирует провести IPO Uber во 2-й половине 2019 года. Эта сделка может стать одним из крупнейших IPO в недавней истории. Инвесторы оценили Uber примерно в 70 млрд долларов, что делает ее самой дорогой непубличной технологической компанией в мире.

Большую часть прибыли Uber зарабатывает на комиссии, взимаемой с каждой поездки. Ее чистая выручка сейчас составляет 23% от общего объема заказов против 20% годом ранее. Это говорит о том, что компания стала зарабатывать больше денег на каждой поездке. При этом Uber стала меньше тратить на скидки для пассажиров и бонусы для водителей.

Объем заказов соответствует общей стоимости поездок до вычета комиссии, взимаемой Uber. Рост заказов Uber в отчетном квартале замедлился по сравнению с прошлым годом, составив 41% по сравнению с 55% годом ранее.

За прошедшие 3 месяца Uber увеличила свои денежные ресурсы примерно на 1 млрд долларов – до 7,3 млрд долларов на конец июня.