МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершилось 31 июля) уменьшилась в 4,7 раза в годовом выражении, до 1,273 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль в пересчете на акцию составила 0,43 доллара против 1,97 доллара годом ранее. Выручка Walmart при этом выросла в годовом выражении на 4,1%, до 250,718 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала компания зафиксировала консолидированный чистый убыток на уровне 861 миллион долларов против прибыли годом ранее. Разводненный чистый убыток в пересчете на акцию составил 0,29 доллара против прибыли 0,96 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,22 доллара. Квартальная выручка Walmart выросла в годовом выражении на 3,8%, до 128,028 миллиарда долларов.

Компания также сообщила, что ожидает прибыль на акцию по итогам текущего фингода в диапазоне 4,9 — 5,05 доллара. При этом прогноз по прибыли может поменяться в связи с продажей контрольной доли бразильского бизнеса и инвестициями в китайскую JD.com, отмечает Walmart.

"Мы довольны тем, как клиенты реагируют на улучшения в работе наших магазинов и системы электронной торговли, благодаря которым делать покупки стало быстрее и удобнее. Мы продолжаем активно развивать систему самовывоза и доставки продуктов в США. Кроме того, мы недавно объявили ряд масштабных проектов в Китае и Мексике", — приводятся в релизе слова главы компании Дага Мак-Миллона (Doug McMillon).

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). В компании работают примерно 2,3 миллиона человек более чем в 11,7 тысячи магазинов, расположенных в 28 странах мира.