МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость строящегося в Санкт-Петербурге самого высокого небоскреба Европы "Лахта центр" составляет не менее 155 миллиардов рублей, следует из материалов "Газпром нефти".

"Газпром нефть" владеет 100% акций акционерного общества "МФК "Лахта Центр", которое реализует проект строительства комплекса. На эту компанию приходится "не менее 5% консолидированной стоимости активов ("Газпром нефти")", говорится в материалах "Газпром нефти". На 30 июня стоимость активов "Газпром нефти" оценивалась в 3,1 триллиона рублей.

Представитель "Газпром нефти" не стал комментировать оценку стоимости "Лахта центра".

"Лахта центр" — строящийся для "Газпрома" общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Строительство комплекса ведется с 2012 года, завершить его планируется в 2018 году. Архитектурная доминанта "Лахта центра" — небоскреб высотой 462 метра.