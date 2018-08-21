МОСКВА, 21 авг ПРАЙМ. РЖД предлагают строить мост на остров Сахалин с помощью концессии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию монополии, направленную в ведомства.

Проект включает железную дорогу длиной 585 километров от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино к проливу Невельского и затем к станции Ныш на Сахалине, сам мост — 6 километров. Стоимость всего проекта без НДС — 540,3 миллиарда рублей, из них мост — 252,8 миллиарда. Стройка пройдет в 2018-2023 годах.

Сейчас мост уже в инвестпрограмме РЖД (затраты оценены в 290,3 миллиарда рублей). Помимо РЖД финансировать проект должны бюджет (100 миллиардов рублей), Фонд развития Дальнего Востока (90 миллиардов) и Корпорация развития Сахалинской области (60 миллиардов). Также предложена нулевая ставка налога на имущество до 2073 года, отмечает издание.

В презентации указаны три варианта объекта концессии: только мост (252,8 миллиарда рублей), вся дорога, кроме порта (540,3 миллиарда), и все объекты с портом (570,3 миллиарда). Экономическая эффективность посчитана только для варианта линии Селихин-Ныш совместно с финансируемой РЖД модернизацией БАМа и Транссиба (суммарно 1,12 триллиона рублей). У такого варианта чистая приведенная стоимость (NPV) — 298,7 миллиарда рублей, внутренняя норма доходности (IRR) — 8,4%, дисконтируемый срок окупаемости — 26 лет. Отдельно для линии Селихин-Ныш указаны дисконтируемый срок окупаемости (11 лет) и бюджетная эффективность (547,2 миллиарда), все это с учетом 250 миллиарда рублей господдержки.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, говорит, что в существующих концессиях государство берет на себя существенно больше рисков, чем концессионер, но это компенсируется экономической эффективностью проектов. В неэффективных проектах государственные риски были бы выше, считает собеседник, а в данном проекте в целях концессии сложно выделить заинтересованную сторону (ею могло бы быть ОАО РЖД, но оно не может быть основным участником проектной компании).

Другой собеседник издания отмечает, что строительство по прямому госзаказу обошлось бы гораздо дешевле с точки зрения привлечения средств, чем по концессии. В Минтрансе, Минфине и МЭР газете сообщили, что такое предложение пока не поступало. В РЖД отказались от комментариев.