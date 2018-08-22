МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Джордж Клуни назван самым высокооплачиваемым актером текущего года по версии журнала Forbes, он получил 239 млн долларов с июня 2017 года по июнь 2018 года, сообщается на сайте издания.

Доходы актера, помимо его актерской игры, пополнила продажа основанной им компании по производству текилы — Casamigos Tequila — за 1 млрд долларов. В 2017 году первое место в рейтинге Forbes занял Марк Уолберг. Тогда его годовой доход составил 68 млн долларов.

Второе место в числе самых высокооплачиваемых актеров 2018 года занимает Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший 124 млн долларов, в том числе на фильме "Джуманджи: Зов Джунглей". Сообщается, что актер практически удвоил свой доход с прошлого года.

В тройку лидеров вошел Роберт Дауни-младший, который заработал за год 81 млн долларов. Основной вклад в его доходы внесла роль в фильме "Мстители: Война бесконечности".

Коллега Дауни-младшего по "Мстителям" Крис Хемсворт оказался на четвертой строчке рейтинга. Первую пятерку замыкает актер Джеки Чан, который сыграл сразу в шести фильмах, вышедших на большие экраны в прошлом году.

Как стало известно ранее, самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года по версии Forbes стала Скарлетт Йоханссон, которая заработала за год 40,5 млн долларов в основном благодаря роли Черной вдовы во франшизе "Мстители".