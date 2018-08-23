ЛОНДОН, 23 авг — ПРАЙМ. Британская авиакомпания British Airways 23 сентября совершит последний полет в Тегеран, тем самым завершив рейсы в Иран, из-за коммерческой нецелесообразности, сообщили РИА Новости в перевозчике.

По словам официального представителя BA, последний рейс в Иран из Лондона будет совершен 22 сентября, а из Тегерана в Лондон – 23 сентября.

"Мы приостанавливаем наши рейсы из Лондона в Тегеран ввиду того, что наша деятельность в настоящее время коммерчески невыгодна", — говорится в заявлении авиакомпании.

BA ведет переговоры с другими авиаперевозчиками о том, чтобы обеспечить перелеты своим клиентам, заблаговременно забронировавшим полеты по указанному направлению. "В качестве альтернативы им (клиентам – ред.) будет предложен полный возврат средств или возможность перенести их полеты", — отмечает BA.

Ослабление деловых отношений Великобритании и Ирана началось после того, как США восстановили санкции против Тегерана. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Первая часть санкций США была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа. Второй пакет американских санкций против Ирана вступит в силу 5 ноября, они затронут иранский энергетический сектор, включая сделки с нефтью, а также сделки зарубежных финансовых организаций с ЦБ Ирана.