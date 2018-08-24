МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основатель и руководитель американской компании по производству высокотехнологичных электрокаров Tesla Илон Маск нанял аналитиков банка Morgan Stanley. Как узнало агентство Bloomberg у осведомленных источников, банк займется консультацией по вопросам выкупа акций компании, торгующихся в настоящее время на бирже.

Речь идет о частном консультировании Илона Маска, а не компании Tesla, отмечается в сообщении. О консультации совета директоров концерна либо его отдельных комитетов речи не идет.

Напомним, что 21 августа Morgan Stanley приостановил оценку котировок ценных бумаг Tesla.

В начале текущего месяца Маск в своем микроблоге в Твиттере написал, что намерен выкупить с биржи акции Tesla по курсу $420 за бумагу. На тот момент это на 20% превышало их рыночную цену акций: капитализация компании в этом случае составила бы $72 млрд.

Инженер и создатель компании заявил, что сделка полностью финансово обеспечена и отметил, что компании пойдет на пользу долгосрочное планирование, а не определенное квартальными периодами.