МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Критиковать Netflix легко. Как утверждают скептики, эта стриминговая компания не сможет расти без крупных инвестиций, а значит, не сможет приносить прибыль, говорится в статье Dow Jones.

Однако это суждение упускает из виду главный фактор, обеспечивающий Netflix успех и, вероятно, гарантирующий дальнейший рост ее акций после июльского падения.

Netflix понимает одну вещь: суть новой развлекательной отрасли кроется в привлечении пользователей и, что не менее важно, их удержании. Теперь успех все чаще определяется не тем, сколько зрителей может привлечь канал в какой-то определенный вечер, а тем, насколько эффективно единица контента месяц за месяцем помогает удерживать подписчиков. Именно это помогло Netflix заметно обойти Hulu и спровоцировать между Comcast и Walt Disney дорогостоящую борьбу за поглощение активов 21st Century Fox.

Это также объясняет, почему Netflix в состоянии привлечь талантливых сотрудников Голливуда. Ранее в августе она переманила у Disney Кению Барриса, создателя сериала "Черноватый", подписав с ним эксклюзивный многолетний контракт. Кроме того, Netflix заполучила продюсеров Райана Мёрфи из 21st Century Fox и Шонду Раймс из Disney. Ожидается, что расходы Netflix в этом году составят 8 млрд долларов. Но, по мнению Майкла Морриса, аналитика по медийному сектору из Guggenheim Securities, они достигнут порядка 12 млрд долларов. Некоторым эти цифры кажутся чрезмерными, но, тратя средства на лучший контент, Netflix удерживает своих подписчиков и отрывается от конкурентов.

Большим преимуществом Netflix по отношению к конкурентам является то, что, пока растет ее база подписчиков, ей нет нужды добиваться прибыльности. Прибыль начнет поступать, когда Netflix привлечет достаточно подписчиков, которые продолжат оплачивать контент по более высоким ценам.

Основной угрозой для Netflix является неверная оценка предпочтений подписчиков – в этом случае она недополучает аудиторию. Именно это случилось в прошлом квартале, когда акции компании упали на 14%. Но за последние годы Netflix неоднократно испытывала трудные времена, а уверенный рост при этом возобновлялся. Благодаря своему алгоритму компания лучше, чем кто-либо, знает, какой контент ей нужен и когда его запускать, чтобы подписчики были счастливы.

Стриминговые сервисы Disney, которые будут запущены в следующем году, – это единственный потенциально мощный конкурент Netflix. Однако у нее есть огромное преимущество: Disney потребуются годы, чтобы догнать Netflix, отчасти потому, что большая часть контента Disney все еще лицензируется Netfliх.

Следует признать, что планка для акций Netflix установлена высоко, и инвесторы сомневаются, что компания сможет продолжить расти теми же темпами. Но Netflix может привлечь еще много зрителей, причем не только на таких международных рынках, как Индия и Южная Америка, но и в США, где пользователи до сих пор активно отказываются от кабельного телевидения.

Огромная фора, возможно, является самой важной сильной стороной Netflix. Она может продолжить привлекать талантливых сотрудников, которые приведут с собой новых подписчиков и помогут радовать существующих зрителей. Нарушить этот цикл под силу только выдающемуся сопернику.