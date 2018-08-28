МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует подписать специнвестконтракт с правительством РФ к середине 2019 года, рассказал журналистам глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис.

"Мы очень благодарны властям за постановление 166 (о промсборке), потому что это была хорошая поддержка для рынка и индустрии, мы приветствуем стремление отрасли к развитию и работаем с властями по следующим шагам. Мы хотим выйти на подписание (СПИКа) до середины 2019 года. Вы увидите", — сказал Каракатзанис.

Альянс Renault-Nissan-"АвтоВАЗ" хочет заключить специальный инвестиционный контракт, будет выбирать компетенции для локализации, говорил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на "Иннопроме" в июле.

До этого гендиректор "Рено Россия" Андрей Панков заявил, что Renault с группой компаний ведет переговоры о подписании совместного СПИКа, и попросил Минпромторг о поддержке этого проекта. Он отмечал, что текущая версия постановления правительства РФ "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности" не позволяет подписывать СПИК группе инвесторов.