МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании "Трансаэро" Александра Бурдина по обвинению в невыплате зарплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"По решению суда в отношении Бурдина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.

Предпринимателю инкриминируется часть 2 статьи 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат), Бурдин объявлен в международный розыск.

В 2017 году экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин мог стать главой перевозчика "ВИМ-Авиа" в момент, когда компания пребывала в кризисной ситуации, а ее генеральный директор и главный бухгалтер были задержаны по делу о мошенничестве. Тем не менее, его назначение не состоялось "по организационным причинам". "ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. Бурдин в течение двух лет возглавлял "Трансаэро". Также он в течение двух лет возглавлял группу компаний Unitile — один их крупнейших холдингов в России по производству керамических строительных материалов — и 11 лет был заместителем генерального директора, членом правления компании "Русал".