МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Максим Соколов, руководивший министерством транспорта в предыдущем составе правительства РФ, возглавил девелоперскую "Группу ЛСР", сообщила компания.

"Совет директоров "Группы ЛСР" избрал генеральным директором общества Соколова Максима Юрьевича сроком на три года", — говорится в сообщении.

Ранее, в июне текущего года, Соколов вошел в совет директоров компании.

Совет директоров также избрал своим председателем Андрея Молчанова, ранее возглавлявшего компанию.

ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.