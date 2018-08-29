МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Камаз" по МСФО за первое полугодие выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,6 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 25,9%, до уровня в 78,1 миллиарда рублей.

"Камаз" по итогам 2017 года занимает 16-ю строчку в мире по объему производства грузовиков полной массой 16 тонн и выше. В настоящее время компания занимает 45% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).