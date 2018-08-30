ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг — ПРАЙМ. Датская региональная авиакомпания DAT (Danish Air Transport) приобретает 60% Nordic Regional Airlines AB (Norra) у компании Finnair, ее 100%-ной материнской компании, сообщает Finnair в четверг в пресс-релизе.

"DAT приобретает 60% Nordic Regional Airlines AB (Norra) у Finnair, которой на 100% принадлежала Norra. Finnair продолжает владеть 40% компании. Таким образом, сделка не влияет на деятельность Norra по операциям или персоналу", — сообщает компания, уточняя, что сделка требует одобрения финского комитета по конкуренции и вопросам потребительского права.

Norra выполняет внутренние и европейские маршруты Finnair, оперируя в общей сложности 24 самолетами ATR и Embraer. В том числе на нее приходятся почти все рейсы, закреплённые за материнской компанией в Москву и Санкт-Петербург. В Finnair не смогли оперативно прокомментировать РИА Новости, какое количество рейсов в Россию выполняет Norra.