МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по МСФО за первое полугодие 2018 года упала более чем в 1,5 раза — до 175 миллионов рублей, следует из презентации "Аэрофлота".

Выручка перевозчика выросла почти в 1,7 раза — до 13,7 миллиарда рублей. Показатель EBITDA упал в 6 раз, до 66 миллионов рублей.

Во втором квартале авиакомпания зафиксировала рост прибыли на 4,2%, до 911 миллионов рублей, выручки — в 1,7 раза, до 8,7 миллиарда рублей.

Заимствования компании по состоянию на 30 июня 2018 года выросли по сравнению с 31 декабря 2017 года на 10,8%, до 3,5 миллиарда рублей.